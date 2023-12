Meteo a Roma. Ondata di alta pressione, poi il freddo artico: ecco le previsioni per Natale

Mai come quest’anno il meteo sta facendo i capricci, riservando colpi di scena e grandi novità. Quando, infatti, sembrava di essere entrati nel pieno delle temperature invernali con l’atteso freddo e magari anche qualche nevicata, ha fatto capolino una perturbazione di alta pressione. Ma si tratta di una pausa che, secondo gli esperti, avrà durata limitata nel tempo.

Torna il freddo, anche la neve a bassa quota

Se un tempo mite sta attraversando l’intera penisola in questi giorni e potrebbe durare ancora grazie a un anticiclone che ha portato un’ondata di aria calda, si dovrebbe trattare solo di un piccolo break. A partire dalla prossima settimana l’Italia e, non di meno Roma, sarà caratterizzata dall’arrivo del freddo. Quello che è ormai alle porte, potrebbe essere, infatti, un bianco Natale. Gli esperti sembrano essere certi, infatti, che il maltempo tornerà a breve portando con sé un crollo della colonnina di mercurio e possibile neve fino a bassa quota.

Ondata di aria gelida di origine artica

Sarà un’ondata di aria gelida di origine artica che potrebbe portare non solo un crollo delle temperature, con possibili nevicate, ma anche la possibile formazione di un moto ondoso, anche considerevole, sul Mediterraneo e sul Tirreno. Solo verso la fine del 2023, il tempo, sempre secondo i meteorologi, dovrebbe ritrovare stabilità con un leggero aumento delle temperature, per farci salutare l’arrivo del 2024 con un clima più mite.

Calo termico previsto già dal prossimo fine settimana

Si tratta di previsioni che riguardano i prossimi quindici, anche venti giorni, che potrebbero subire delle modifiche. Non resta che aspettare qualche altro giorno per avere un quadro più chiaro circa il meteo che caratterizzerà la fine di questo anno. Per il momento godiamoci la breve pausa al freddo, ma prepariamoci a un ulteriore calo termico previsto già dal prossimo fine settimana.