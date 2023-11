Meteo, arriva ‘Attilia’: fine settimana di vento gelido a Roma e neve sul Terminillo

Ultimo fine settimana di novembre con un freddo artico. L’arrivo di ‘Attila’ porterà un vertiginoso abbassamento delle temperature, con un’ondata di gelo proveniente direttamente dal paese di Babbo Natale, la Finlandia. Insomma a pochi giorni dalle festività natalizie il meteo decide di adeguarsi al periodo e anche Roma verrà travolta da un clima estremamente rigido.

Da stasera in arrivo vento freddo proveniente dalla Finlandia

Già a partire dalla serata di oggi, venerdì 24 novembre, la colonnina di mercurio inizierà a scendere e il cielo sarà caratterizzato da nuvole e brevi piogge, con forti venti. Una situazione che si ripeterà anche nella giornata di sabato, mente domenica nonostante il sole le temperature resteranno estremamente rigide.

‘Sciabolata artica’ in arrivo su tutt’Italia

È stato il fondatore di www.ilMeteo.it, Antonio Sanò ad annunciare la cosiddetta: ‘Sciabolata Artica’ che interesserà tutt’Italia e non di meno il Lazio. Un andamento climatico che persisterà per tutta la prossima settimana, ha fatto sapere l’esperto. Insomma, dopo un meteo caratterizzato da un caldo intenso anche fuori stagione, sta per arrivare la prima ondata di freddo proveniente dalla Finlandia per raggiungere, nelle prossime ore, anche il Mediterraneo.

Le temperature a Roma scenderanno fino a 0°

Da domani, sabato 25 novembre le temperature scenderanno sotto la media stagionale per i prossimi dieci giorni. Almeno fino all’8 dicembre le temperature previste su Roma oscilleranno dai 0° ai 9°. Intanto questa vertiginosa diminuzione delle temperature consentirà alla neve di fare capolino su alcune piste da sci. Gli appassionati di sci alpino potranno finalmente iniziare a programmare le loro discese perché la neve potrebbe raggiungere anche i mille metri di altitudine dando il via alla stagione sciistica. Anche sul Terminillo è prevista un’imbiancata che potrebbe consentire agli sciatori di concedersi qualche discesa, non resta che controllare l’andamento del meteo per verificare se è davvero arrivato il momento di calzare gli scarponi e caricare gli sci in spalla…