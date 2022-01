Meteo Italia, le previsioni per febbraio 2022: freddo e pioggia fino a San Valentino

Continua l’ondata di freddo su tutta l’Italia, con il gelo e le temperature in calo fino al giorno di San Valentino, con una prima parte del mese di febbraio all’insegna della pioggia. Stando alle prime proiezioni degli esperti di Meteo 3b, la prossima settimana, quella che va dal 24 al 30 gennaio sarà caratterizzata da un ritorno di fredde correnti balcaniche, soprattutto sull’estremo Sud, mentre dal 31 al 6 febbraio continueranno ad esserci fredde correnti di natura artica, con qualche precipitazione. Freddo quasi ‘polare’ che ci sarà, salvo cambiamenti, fino a San Valentino.

Meteo in Italia weekend 22-33 gennaio 2022: le previsioni

Weekend all’insegna del fonte freddo quello che ci sarà questa settimana, con pioggia in alcune zone dell’Italia, vento e neve. Come dichiarano gli esperti di Meteo 3b, l’aria fredda, che proviene dall’Artico, porterà con sé un drastico calo delle temperature. E nevicate sull’appennino in abbassamento, addirittura fino a quote collinari nella giornata di venerdì.

Meteo a Roma e nel Lazio giovedì 20 gennaio 2022

Domani, giovedì 20 gennaio, nella Capitale il tempo sarà instabile con piogge sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo tenderà al miglioramento. Temperature comprese tra +9°C e +11°C. Stessa cosa nel resto del Lazio, dove il tempo sarà instabile al mattino con piogge diffuse su tutto il Lazio, neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri di quota; migliora sulla costa al pomeriggio. Asciutto in serata su gran parte della regione, con maltempo persistente sul Pontino.

Meteo Italia giovedì 20 gennaio 2022

Domani al Nord ci sarà al mattino nuvolosità compatta tra Romagna e Triveneto con pioviggini sparse; deboli nevicate sull’Appennino settentrionale oltre i 1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio migliora con aperture a partire dai settori nord-occidentali ed Alpini. In serata tempo asciutto con cieli per lo più sereni; maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana. Al centro, invece, sono previste al mattino piogge sparse su tutti i settori con neve in montagna in Appennino; variabilità asciutta sui settori adriatici. Al pomeriggio attese precipitazioni in transito su Marche e Abruzzo con ancora qualche nevicata in montagna. In serata nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia tra Marche e basso Lazio. Peggiora nuovamente in nottata, con precipitazioni sulle regioni adriatiche e neve fin sui 700-1000 metri. Al sud e sulle isole, invece, al mattino ci sarà qualche pioggia sulle coste di Campania e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con precipitazioni anche sul Salento. In serata ancora piogge sui settori Tirrenici, variabilità asciutta altrove. Neve fino a 1000 metri nella notte in Molise.