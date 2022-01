Meteo Italia, nuova ondata di freddo in arrivo: quando e dove nevicherà dal 21 al 24 gennaio 2022

Continua l’ondata di freddo intenso su tutta l’Italia, con temperature ancora in calo la settimana prossima. Un calo termico brusco, con la neve che potrebbe ritornare a imbiancare le strade e intere città, con i primi cambiamenti verso il Mediterraneo che potrebbero esserci già a partire da giovedì, come fanno sapere gli esperti di Meteo Lazio.

Dalle prime ore di giovedì, spiegano gli esperti di Meteo Lazio, ci saranno piogge deboli sparse ed intermittenti lungo le aree costiere tirreniche di Toscana, Lazio e Campania. Poi, a partire da giovedì sera, ci sarà il nuovo cambio di circolazione con l’avvicinamento da Nord-Est della seccatura artica dei Balcani.

Nella Capitale domani il sole sarà prevalente al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio; nelle ore serali si attendono deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +2°C e +12°C. Nel resto del Lazio, ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori della regione, qualche nube al pomeriggio; in serata si attendono piogge sui settori centro settentrionali del Lazio, asciutto altrove.

Domani, mercoledì 19 gennaio, al Nord il tempo sarà stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni su tutte le regioni, nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Tra la sera e la notte nuvolosità in transito al settentrione con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Friuli, neve in Appennino fino a 1100-1200 metri e fino a 300-500 metri sulle Alpi orientali. Al centro, invece, ci sarà bel tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche nube sui settori tirrenici. In serata piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio con neve sui rilievi fino a 1200-1300 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino il tempo sarà asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati al Sud, qualche nube sulle Isole Maggiori. In serata piogge in arrivo in Sardegna, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In ogni caso, le temperature minime e massime sono stabili o in generale calo.