Meteo Italia weekend, previsioni sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022: torna la neve

Ultimi giorni di febbraio e ultimo weekend in Italia che, stando alle previsioni, sarà all’insegna del freddo. Dopo la tregua e temperature quasi anomale per il periodo anche a Milano, dove ieri si sono registrati 19°C, l’inverno sta per ritornare e il prossimo fine settimana, come fanno sapere gli esperti de Il Meteo.it sarà sì freddo, ma vedrà anche scendere la neve fino a bassissima quota.

Meteo Italia weekend: le previsioni per sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022

Cambio di circolazione a livello europeo e, come spiegano gli esperti di Meteo.it, da venerdì 25 febbraio il flusso d’aria potrebbe irrompere sul bacino del Mediterraneo dando vita a una fase di freddo e di maltempo, con precipitazioni che potrebbero interessare la Lombardia e il Nordest. Da sabato, invece, potrebbe esserci una tempesta invernale con piogge, anche intense, al Centro Sud e sulle Isole Maggiori, con un atteso calo delle temperature. Al punto che potrebbe ritornare la neve, con i fiocchi che si potrebbero spingere fino in pianura sull’Emilia Romagna, tra la notte e le prime ore di domenica 27 febbraio.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 24 febbraio 2022

La giornata di domani, giovedì 24 febbraio, a Roma sarà con nubi sparse al mattino e al pomeriggio con condizioni di tempo stabile; in serata non si attendono variazioni, ma la nuvolosità si farà più compatta sempre senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +4°C e +16°C. Nel resto del Lazio, invece, il tempo sarà in prevalenza stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata le nubi tenderanno ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.