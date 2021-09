Meteo Roma weekend, le previsioni per il fine settimana: da venerdì 3 settembre torna la pioggia

E’ arrivato Settembre, il mese preferito per chi ancora può godersi qualche giorno di vacanza, il mese più “odiato” per chi, invece, deve tornare al lavoro e riprendere in mano la quotidianità di sempre. Con la consapevolezza che l’estate sta per finire e che per un po’ dovremmo dire addio alle giornate con il sole fino alle 20 e alle temperature calde. Nella Capitale il maltempo sta per tornare e il prossimo weekend, a partire da domani, dovrebbe essere piovoso.

Meteo Roma e Lazio: venerdì 3 settembre torna la pioggia

Quella di domani, venerdì 3 settembre, stando alle previsioni pubblicate sul sito Meteo 3b, sarà una “giornata caratterizzata da un calo della pressione atmosferica che andrà a determinare lo sviluppo di prime piogge locali sui settori occidentali di Lazio e bassa Toscana tra notte e mattino; seguirà un pomeriggio complessivamente variabile con nuvolosità sparsa o irregolare, associata a possibili locali spunti piovosi su Appennino e interne. Peggioramento più concreto atteso dalla tarda sera con piogge e temporali iniziando dalle coste della bassa Toscana e del Lazio, in moto verso le interne laziali nella notte successiva. Possibili forti fenomeni non esclusi tra tarda sera e notte di Sabato 4, sui settori costieri e subcostieri, accompagnati da locali grandinate e forti raffiche di vento. Temperature minime stazionarie o in lieve ascesa, massime in calo di qualche grado”.

Meteo Roma e Lazio sabato 4 settembre 2021

E se venerdì il tempo sarà instabile, sabato la perturbazione “coinvolgerà principalmente parte del Lazio, con possibili temporali localmente intensi tra costa e entroterra”.