Allerta meteo, fine settimana di maltempo a Roma e nel Lazio

Allerta meteo a Roma e nel Lazio. A partire dalla scorsa notte s’è registrato un notevole peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il maltempo è tornato dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature ben al di sopra della media stagionale.

La Protezione civile ha annunciato allerta meteo

La Protezione civile del Lazio ha messo avviso di condizioni meteo avverse. Un codice giallo, per annunciare forti raffiche di vento e temporali che interesseranno la Capitale e tutto il territorio laziale per oggi, sabato 20 gennaio e domani, domenica 21 gennaio, con un notevole calo delle colonnine di mercurio.

Sabato con calo delle temperature e piogge

Non solo abbondanti piogge e calo delle temperature, ma è prevista anche neve a bassa quota sin dalla notte tra venerdì e sabato, sia nel viterbese che nel frusinate. Nel pomeriggio di sabato si registrerà un lieve miglioramento delle condizioni, seppure sembra persisteranno le forti raffiche di vento provenienti da nord-est. Anche i mari risentiranno delle condizioni meteo avverse e si annunciano anche molto mossi.

A Rome il cielo sarà nuvoloso durante la mattina di oggi con pioggia leggera alternata a rovesci temporaleschi. Seppure, anche nella Capitale a partire dalle prime ore del pomeriggio farà capolino il sole. Le temperature per la giornata di sabato si aggireranno tra i 7 e i 13 gradi.

Domenica colonnina di mercurio ancora in calo

Anche domani, domenica, le temperature sono annunciate ancora in calo fino a raggiungere minime che si aggireranno intorno ai 3 gradi, la giornata sarà soleggiata con poco vento sempre proveniente da nord-est. Secondo gli esperti si tratta di un’ondata di maltempo che porterà temperature in calo almeno fino alla prossima settimana, quando è previsto un miglioramento con aumento delle temperature.