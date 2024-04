Arrivano due perturbazioni: 1 maggio a rischio pioggia

Nonostante il caldo estivo di questi giorni, la colonnina di mercurio nel oltre la media stagionale e le tante persone che hanno potuto approfittare per fare una capatina in spiaggia, qualcuna concedendosi anche il primo bagno a mare, il maltempo non sembra destinato a lasciare il passo alle belle giornate. È previsto, infatti, l’arrivo di due perturbazioni che potrebbero portare abbondanti piogge un po’ in tutta Italia.

Annunciati temporali

La settimana sembra essere iniziata nel migliore dei modi, con un sole caldo quasi in tutta la Penisola. Ma già a metà della settimana le cose potrebbero essere destinate a cambiare. Secondo i meteorologi, il maltempo potrebbe tornare prepotente portando pioggia e anche grandinate. A fronte di temperature, in tutt’Italia, ben oltre la media stagionale, dalla serata di domani è in arrivo un fronte temporalesco che dovrebbe inizialmente interessare il Nord del nostro Paese.

Come sarà il 1 maggio secondo gli esperti

Una perturbazione che mette in ‘forse’ anche le gite fuoriporta del 1 maggio. Non è escluso, infatti, che proprio in occasione della Festa dei Lavoratori, le condizioni meteorologiche siano caratterizzate da intense piogge, soprattutto al Centro-Nord. Mentre a Sud dovrebbe prevalere il sole.

Prevista un’altra perturbazione

E se il primo giorno del mese sarà caratterizzato da un meteo all’insegna dei temporali, anche nei giorni successivi gli esperti annunciano l’arrivo di un’altra perturbazione che sarebbero provocati dall’incontro di masse d’aria calda con masse d’aria fredda. Già a partire dal 2 maggio, i meteorologi prevedono un’altra ondata di piogge. Per gli amanti del sole e del mare c’è ancora da aspettare un po’ prima di poter godere a pieno del bel tempo.