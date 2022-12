Che tempo farà a Roma e nel Lazio l’8 dicembre 2022? Le previsioni per la Festa dell’Immacolata

Si preannuncia una giornata nuvolosa l’8 Dicembre a Roma. Infatti, per tutta la giornata sul cielo capitolino insisteranno nuvole, che rischiano di rovinare il famoso Ponte dell’Immacolata. Quando si parla poi di nuvoloso, è possibile anche che il tempo si trasformi in rovesci, ovvero fastidiosissime piogge, come peraltro sono scese pochi giorni fa su tutto il territorio romano. Insomma, per chi vorrà uscire l’8 Dicembre, converrà pensare una giornata in un luogo chiuso.

Il meteo a Roma per l’8 Dicembre

Già dalle prime ore del giorno, ovvero l’8 dicembre, sul territorio romano si faranno spazio inquietanti nuvole. Dopo il periodo delle ottembrate romane, arrivato fino alle porte di dicembre, con gli ultimi rovesci la temperatura rinfrescherà notevolmente. Infatti, vedremo una massima di 15.7 °C, prevista per l’ora di pranzo, a una minima di 11.5 °C che ci sveglierà di mattina presto verso l’ora di colazione. Nonostante avverrà probabilmente nel momento più caldo della giornata, la pioggia sulla Città Eterna è prevista verso l’ora del pranzo: quindi sconsigliatissimo fermarsi al ristorante per pranzare e mettersi negli spazi esterni del locale.

Forte sarà l’umidità, creando un bel problema per le persone con problemi di cervicale. Appena alzati, verso le ore 7.00, l’umidità toccherà l’88%. Il punto più basso previsto per l’ora di pranzo, ovvero le ore 13.00, quando l’umidità toccherà il 70% nonostante la potenziale pioggia che toccherà tutta la città. I venti saranno principalmente moderati, soprattutto tra le ore 13.00 e le 16, quindi primo pomeriggio, e a partire dalle 22. Vento debole invece dall’una di notte fino alle 10.00 del mattino, con una ripresa tra le 19.00 e le 22.00 di sera. Nonostante i territori di Frosinone e Roma Est siano stati interessati da forti nebbie questo finesettimana, la visibilità in vista dell’8 Dicembre 2022 sarà da considerarsi ottima per tutta la giornata. Nei territori della provincia, prevista neve verso le ore 13.00 nelle località sopra i 1952 metri.