Meteo a Roma e nel Lazio, la Protezione civile dirama bollettino di allerta gialla

Prosegue la situazione di allerta meteo, anche nella giornata di oggi, domenica 11 febbraio. A diramare bollettino di allerta gialla è la protezione civile del Lazio.

Dopo una pioggia battente, alternata a eventi temporaleschi che ha accompagnato tutta la giornata di ieri, il Dipartimento di protezione civile annuncia anche per la giornata di oggi forte maltempo provocato da forti venti e mareggiate.

Quando peggiora il tempo oggi

Il tempo inizierà a peggiorare dalla tarda mattinata di oggi, domenica 11 febbraio e l’allerta gialla si protrarrà per le successive 12- 18 ore. Nello specifico la Protezione civile sottolinea che ‘Sul Lazio si prevede il persistere di venti dai quadranti occidentali, da forti a burrasca, con locali raffiche di burrasca forte. Previste anche mareggiate lungo le coste esposte’.

La Protezione civile a disposizione dei cittadini in difficoltà

Per eventuali situazioni di emergenza chiedere l’intervento dei volontari che operano sul territorio di appartenenza, preposti a intervenire mettendo in campo tutte le attrezzature a disposizioni per cercare di superare l’eventuale emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza.