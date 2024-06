Meteo, addio all’anticiclone ‘Minosse’: calano le temperature, arriva la pioggia

L’anticiclone africano sembra pronto a lasciare il passo a un ciclone proveniente dall’Irlanda. Il meteo, nelle prossime ore, potrebbe subire un calo termico fino a 10° C. Ma, per il momento, è una previsione che interesserà solo il Nord, mentre al Sud proseguirà il caldo africano.

Un quadro che secondo gli esperti di Meteo.it è destinato a modificarsi nei prossimi giorni. Già da domani, domenica 23 giugno, infatti, si registrerà un peggioramento al Centro. Anche a Roma è previsto un notevole abbassamento delle temperature.

Annunciati temporali

Da oggi il caldo nelle zone centrali della Penisola è previsto in attenuazione e domani sono annunciati temporali, che al Nord saranno anche abbondanti, mentre a Sud la colonnina di mercurio inizierà a scendere, per quanto, il sole continuerà a caratterizzare la giornata con picchi fino a 35° C.

Prossima settimana all’insegna dell’instabilità

La prossima settimana, invece, gli esperti prevedono temporali, anche abbondanti, soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord. Quello che sta per arrivare è un inizio settimana all’insegna dell’instabilità che potrebbe interessare soprattutto il Centro Italia con rovesci e anche temporali.

Roma con nuvole e temperature in calo

Intanto per domani, 23 giugno nella Capitale è prevista una nuvolosità sparsa con temperature che andranno dai 16° ai 26° C, ma già dal giorno seguente, per quanto il cielo potrebbe essere ancora coperto, la colonnina di mercurio tornerà a salire di un paio di gradi, con massime fino a 28°C. Un timido innalzamento, bel lontano dall’afa dei giorni scorsi. Il caldo intenso, quindi, nei prossimi giorni dovrebbero abbandonare Roma, dando una tregua a cittadini e turisti.