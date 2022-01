Meteo, allerta neve dalla regione per il 9 gennaio: freddo rigido e piogge su Roma e Lazio

Meteo. Un fine settimana non propriamente tranquillo dal punto di vista meteorologico. Il freddo è ormai rientrato a pieno regime, dopo quell’odore di primavera con cui il clima ci aveva lusingati nei giorni a ridosso di Capodanno. Già questa settimana è stata abbastanza rigida. Inoltre, è prevista anche l’allerta neve per domani, a partire dalla mattina e per le successive 36 ore sull’Appennino di Rieti, Aniene e Liri. Volendo parafrasare in modo semplice: freddo e neve tutto intorno alla Capitale, con un brusco calo di temperature e fiocchi anche a quote basse.

Meteo, allerta neve nel Lazio a basse quote

Il centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse. Con indicazione che dal mattino di domani, domenica 9 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri. In particolare, sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati. Il centro – comunica la Protezione civile del Lazio in una nota – ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità. E ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Pioggia e freddo anche a Roma

La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del sistema di Protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Per ogni emergenza la popolazione potra’ fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantira’ costante supporto. Parallelamente le temperature rimarranno molto basse su tutta la Regione. Secondo le previsioni di 3b.Meteo nella Capitale domani ci saranno cieli in prevalenza nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Associate anche piogge e rovesci improvvisi a carattere temporalesco. Nello specifico, sono previsti 4 millimetri di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1684m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.