Meteo, arriva il caldo africano: ma cosa succede nel weekend? Ecco le previsioni

Il tanto atteso caldo è arrivato. La bella stagione si è fatta attendere e finalmente è arrivata. L’alta pressione sembrerebbe essere sinonimo di stabilità, ma non ovunque è così: con l’arrivo del primo caldo aumenta anche l’energia potenziale in gioco a livello di bassa atmosfera. E con essa il rischio temporalesco. Ed è proprio quello che potrebbe accadere questo weekend ,ma vediamo più nel dettaglio.

Rischio temporali sabato 14 e domenica 15 maggio in Italia

Il rischio piogge, come spiegano gli esperti de Il meteo.it, è sempre dietro l’angolo. Potrebbe succedere anche nel prossimo weekend di maggio dove, in un contesto sicuramente per la maggior parte soleggiato, bisognerà fare i conti con qualche insidia temporalesca.

La giornata di sabato 14 si aprirà dunque all’insegna della stabilità e con temperature quasi estive. Tuttavia, col passare delle ore potrebbero verificarsi i classici “temporali di calore” che si sviluppano anche in assenza di perturbazioni organizzate. All’aumentare del caldo vengono esaltati i contrasti termici creando un mix che non lascia scampo a temporali sparsi.

Domenica 15, dopo una mattinata caratterizzata da sole e temperature estive già dalle prime ore del pomeriggio si noteranno i primi segnali di instabilità a partire da Alpi e Appennini.

Quali sono le zone più a rischio

Le zone più a rischio temporali saranno quelle montuose di Alpi e Appennini. Non si esclude qualche episodio temporalesco anche sulle pianure settentrionali, dando vita a forti acquazzoni magari accompagnati da grandine.