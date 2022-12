Meteo Capodanno 2023 a Roma e nel Lazio, che tempo farà: le previsioni di sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio

Meteo Capodanno 2023. Come accennato anche in un altro articolo, il meteo che ci attendere per questa fine dell’anno sarà davvero anomalo: un caldo che si protrarrà fino ai primi giorni del nuovo anno 2023, generato dalla presenza dell’ennesimo anticiclone africano che porterà, soprattutto a Centro-Sud, un clima fin ”troppo mite” per il periodo dell’anno in questione. Considerando che questo è uno dei periodi più freddi, certo la cosa sopraggiunge nuova e improvvisa.

Meteo Capodanno 2023, ancora caldo: che tempo farà il 31 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023

Meteo Capodanno 2023: la situazione a Roma e nel Lazio

Scendendo più nel dettaglio, il campo di alta pressione che detta legge alle basse latitudini europee verrà influenzato, nei prossimi imminenti giorni, da un debole flusso di correnti umide sudoccidentali in scorrimento sul Tirreno. Questa situazione sarà la principale responsabile di un annuvolamento irregolare su tutto il Lazio, almeno fino alla giornata di Capodanno, ma comunque senza precipitazioni di sorta. Nella giornata di domani, giovedì 29 dicembre, le nubi si alterneranno a parziali schiarite, più frequenti lungo la costa, venerdì 30 dicembre poche variazioni pur con qualche addensamento in più sulle zone più interne,sabato si osserveranno schiarite più ampie, soprattutto dal pomeriggio sui settori centro-meridionali del Lazio, come avvertono anche gli esperti di 3BMeteo.com.

Il dettaglio: temperature e clima

Per quanto riguarda le temperature e il clima che avremo a San Silvestro e i 1° gennaio 2023, i valori saranno molto miti, addirittura di giorno sono attese punte massime intorno a 16/18°C sulla costa e sulle adiacenti pianure, intorno a 13/15°C sui fondovalle più interni dell’Appennino. Il cielo, però, rimarrà tendenzialmente nuvoloso su tutta la nostra regione, e verso sera le temperature oscilleranno intorno a 11°C e sulle pianure interne intorno a 7/9°C.