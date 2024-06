Meteo, esplode il caldo: arriva l’anticiclone ‘Minosse’

A partire da oggi, lunedì 17 giugno, e fino al prossimo 23 giugno, l’Italia verrà letteralmente travolta da ‘Minosse’, l’anticiclone che farà schizzare le temperature oltre 10 gradi sopra la media della stagione, con picchi che potranno raggiungere i 40 gradi.

Una vera e propria esplosione di caldo che interesserà tutta la Penisola. A darne notizia è Meteo.it che, attraverso i suoi esperti annuncia, già dalla giornata di oggi un intensificarsi di caldo e afa nel Centro-Sud, con qualche nuvola a Nord.

Una settimana di caldo intenso con picchi fino a 40 gradi a Roma

Se da domani, martedì il caldo dovrebbe ulteriormente intensificarsi, a partire da mercoledì la colonnina di mercurio potrebbe registrare un ulteriore aumento. Le giornate più calde sono previste proprio in occasione del solstizio d’estate, con temperature che raggiungeranno anche i 40 gradi a Roma, Napoli, Firenze, Terni e Macerata. Non si prospetta uguale scenario per il Nord Italia, dove le temperature resteranno più miti, mentre sulle isole maggiori il caldo intenso potrebbe raggiungere anche tra i 42 e i 44 gradi.

Quando scenderanno un po’ le temperature

Si tratterà, quindi, di una settimana all’insegna del gran caldo che dovrebbe andare a diminuire già a partire dal prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 giugno, quando nel settentrione torneranno a fare capolino i temporali, ma si registrerà una diminuzione delle temperature in tutte le regioni italiane.