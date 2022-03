Meteo Italia, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni (1-4 marzo 2022): freddo e neve fino in pianura

Meteo. Un’intensa corrente di aria fredda proveniente dalla Russia continua ad affluire verso la nostra Penisola. In realtà il movimento costante e continuo di queste masse gelide sarebbe già iniziato nelle scorse 48 ore, e ora stanno influenzando di molto il quadro meteo e climatico in tutto il Paese. Inevitabili sono le conseguenze sulle temperature medie generali in tutte le regioni. Anche nei prossimi giorni, l’andamento non sarà dei migliori, e continueremo a soffrire il brusco calo delle temperature.

Il meteo per il martedì grasso

Particolarmente fredda sarà la giornata di oggi, martedì 1 marzo, per la quale si attende un nuovo impulso di freddo intenso, destinato a riportare nuovamente instabilità. Temperature medie in discesa in modo omogeneo su tutto il territorio, con sferzate di vento gelido, pioggia e neve a basse quote. Ci attende dunque, un martedì grasso assai capriccioso, con il ritorno di piogge diffuse un po’ ovunque e, soprattutto, con la neve che potrà giungere sino alla pianura e, inoltre, anche lungo le coste. Soprattutto nelle regioni di Abruzzo, Molise e Gargano.

2 marzo: temperature in rialzo

In seguito, per la giornata del 2 marzo, si assisterà ad un rientro dell’alta pressione che riporterà, in modo alquanto timido, verso l’Italia, clima più mite e stabile, garantendo maggiore stabilità e sole per molte regioni, soprattutto centrali. Le temperature saliranno leggermente, e inviteranno le persone ad uscire per apprezzare il clima secco e le giornate soleggiate.

3 marzo: ritorno della pioggia

Infine, la situazione continuerà a migliorare anche tra giovedì 3 e venerdì 4, sebbene riportando una maggiore nuvolosità nelle parte settentrionale e sulle regioni centrali tirreniche. Ritorneranno anche i continui piovaschi, a carico, in particolar modo, della Liguria e della Sardegna. Insomma, marzo marzo pazzerello, esce il sole e prendi l’ombrello!