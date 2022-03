Meteo Italia prossima settimana, le previsioni da lunedì 14 marzo 2022: sole e temperature in rialzo

Previsioni meteo per la prossima settimana, cosa ci aspetta dopo il freddo intenso dell’inizio di marzo? In questi giorni sembra essere tornato l’inverno pieno. Invece di assaporare l’imminente arrivo della primavera, l’arrivo delle correnti gelide antartiche hanno provocato un brusco calo delle temperature che hanno riportato il clima indietro di due mesi. Ma fortunatamente non sarà così ancora per molto. Già dai prossimi giorni ci sarà un rialzo dell’alta pressione. Questo comporterà un aumento delle temperature, a partire delle minime, in tutta Italia. Le temperature torneranno gradualmente sui valori medi del periodo, mentre le condizioni meteo resteranno stabili fino a metà della prossima settimana.

A partire da giovedì, infatti, tornerà una condizione di instabilità al centro-sud, con piogge sparse. Al nord invece, il clima si manterrà asciutto, aggravando la condizione di siccità che sta preoccupando soprattutto il comparto agricolo.

Previsioni meteo prossima settimana

A partire da lunedì 14 marzo avremmo un lieve rialzo delle temperature minime un po’ in tutta Italia. Guardando nel dettaglio, si potranno avere alcune nuvole innocue al nord, sulla Toscana e sull’Umbria. Scendendo si avranno nuvole anche sulla Calabria e sulle sole Maggiori. Qualche debole pioggia si potrà registrare in Liguria, nella Lombardia occidentale, Piemonte, in alta Toscana e in Sardegna. Ci saranno spruzzi di neve qualche nevicata sulle Alpi Occidentali, ma solo oltre gli 800-1000 metri di altezza. Sole e bel tempo nel resto d’Italia.

Temperature massime con poche variazioni al Nord-Ovest, in crescita nel resto del Paese.

Per quanto riguarda martedì 15 marzo avremo una giornata con molti annuvolamenti locali al Nord, soprattutto nel Friuli Venezia-Giulia e sul Piemonte. Va meglio al Centro-Sud, che sarà caratterizzato da un bel sole. Qualche pioggia sparsa di carattere debole solo sul basso versante ionico della Calabria e nel sud-est della Sardegna. In questa giornata le temperature inizieranno ad alzarsi, con le minime che finalmente torneranno a superare lo zero ovunque. Le massime torneranno ad essere quelle stagionali.

La situazione si ripete analoga per la giornata di mercoledì 16 marzo. Non si prevedono piogge: il sole prevale su tutta la penisola, con qualche annuvolamento sparso e molte schiarite. Temperature stabili e in linea con la media del periodo.

Giovedì nuovo peggioramento: torna l’aria fredda

Ma se i primi tre giorni della settimana ci hanno fatto sperare nell’avvicinarsi della primavera, giovedì purtroppo una nuova corrente di aria fredda abbasserà nuovamente le temperature. Il nuovo vortice di bassa pressione proveniente da Spagna e Marocco arriverà in Italia partendo dalla Sardegna già giovedì 17 marzo. I giorni successivi il peggioramento toccherà le regioni del centro Italia, del Sud e la Sicilia.

ll Nord, secondo quelle che sono le attuali proiezioni meteo, non verrà toccato. E ancora una volta non ci saranno le piogge tanto attese. Sono infatti circa tre mesi che in alcune zone non piove in modo significativo. Le temperature a partire da venerdì potranno subire un nuovo brusco calo, dovuto a una corrente di aria fredda in arrivo stavolta dall’Est Europa.