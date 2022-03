Meteo, le previsioni per domani mercoledì 9 marzo: ancora freddo intenso

Meteo. Buone notizie per domani! Le previsioni meteorologiche ci informano che sarà un giornata all’insegna di cieli sereni e clima stabile su quasi tutta la penisola. Qualche nuvola ancora qua e la per l’Italia, ma il rischio di precipitazioni è basso. L’unico vero nemico da affrontare in giornata sarà il vento gelido che continuerà a soffiare su gran parte del territorio. Al mattino un po’ di nebbie su Emilia Romagna e basso Veneto, ancora nuvole su Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia. A partire dal pomeriggio, il cielo sarà coperto anche nelle regioni meridionali. Ma vediamo i dettagli.

Roma

Condizioni tendenzialmente stabili, con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio, sebbene con qualche passaggio di nuvole. In serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra -3°C e +13°C.

Lazio

Sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio su tutti i settori della regione, temperature nella norma con bruschi cali verso il tardo pomeriggio. Nella serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto e cieli sereni sulle coste e sulle zone interne.

Al Nord

Tempo asciutto e freddo secco al mattino, su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, il sole rimarrà su tutta la zona. Solamente in serata cominceranno ad addensarsi alcune nubi, ma rischio precipitazioni assente.

Al Centro

Stabile su tutte le regioni, con sole ovunque e temperature nella media. Brevi sferzate di vento nel pomeriggio. Si registra qualche nube solamente in Abruzzo. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori della sezione centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalente assenza di nuvolosità.

Sud e Isole

Nuvolosità intesa sulla Sicilia settentrionale, con fenomeni associati sui rilievi e neve fino in collina. Sereno o poco nuvoloso altrove sull’isola. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, le nuvole continueranno a varcare i cieli fino ad addensarsi verso sera. In serata residui fenomeni sugli stessi settori siciliani, sereno o poco nuvoloso altrove e maggiore nuvolosità sulle regioni ioniche. Temperature minime stabili e in lieve calo in tutta Italia. Massime in generale rialzo, in calo in Sicilia.