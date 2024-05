Meteo l’estate deve attendere ancora: brutte notizie in arrivo, torna la pioggia

Se qualcuno ha pensato di programmare un fine settimana al mare ebbene è il caso di valutare bene la destinazione, perché i meteorologi annunciano un fine settimana variabile, con possibili rovesci anche al centro. Un altro weekend all’insegna della pioggia, quindi, che fermerà tante persone che avevano progettato due giornate da trascorrere in riva al mare.

Annunciata pioggia

Il maltempo farà capolino prima nel Nord Italia, ma si presenterà puntuale anche nei Comuni del Centro, soprattutto nel pomeriggio di domani, sabato 25 maggio, con un calo di due o tre gradi delle temperature. Già dalla giornata di domenica, invece, gli esperti, evidenziano un miglioramento del meteo con un segnale di ripresa anche delle temperature.

Un weekend capriccioso

Il prossimo fine settimana sarà, pertanto all’insegna dei capricci del meteo che se nelle regioni settentrionali annuncia temporali sin dalle prime ore della mattina, nelle regioni centrali, invece, sarà caratterizzato da un inizio di giornata soleggiata che potrebbe poi lasciare spazio, nel pomeriggio, a fenomeni temporaleschi. Si tratta di previsioni che caratterizzeranno soprattutto la giornata di sabato, mentre domenica si registra una ripresa.

Un maggio di piogge frequenti

Questo mese di maggio è stato segnato da frequenti piogge che stanno tardando l’arrivo dell’estate. Ci vorrà ancora qualche giorno prima che il sole prenda il sopravvento, regalando agli amanti delle spiagge, il caldo tanto atteso. Intanto se sanato si annunciano rovesci da Nord a Sud della Penisola, domenica 26 maggio, ultima domenica del mese, il sole dovrebbe tornare a risplendere un po’ in tutt’Italia, con qualche breve piovasco a Sud.

Quando arriva il caldo

Per quanto prematuro, i meteorologi annunciano un mese di giugno che sarà un po’ più instabile del solito, per quanto in linea con le medie stagionali. Per l’arrivo del caldo estivo? Bisogna ancora aspettare ancora un po’, con l’annuncio di un luglio e agosto che promettono di essere anche molto caldi, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano che potrebbe portare a temperature con punte massime fino a 35 gradi.