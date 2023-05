Meteo Ponte 2 giugno, maltempo in Italia? Le previsioni per la Festa della Repubblica

Si avvicina il ponte del 2 Giugno, con la Festa della Repubblica che potrebbe rivelarsi l’ottimo momento per dedicarsi qualche gita fuori porta o addirittura un momento di relax. Il tempo, da Nord a Sud dell’Italia, dovrebbe essere bello, con qualche nuvola che potrebbe infastidire le zone del Centro-Sud italiano. Ma, almeno al momento, non si parla di piogge o altre condizioni metereologiche avverse.

Il meteo nel Centro Italia

Su Roma dobbiamo aspettarci una giornata nuvolosa, ma non certo fresca. Continuerà il caldo per le varie città di questa vasta area italiana, come peraltro sta avvenendo in questi giorni. Su Roma, in particolare, è ripartita ufficialmente l’afa: per chi vive le zone del Centro Storico, nuovamente diviene difficile camminare per le strade della zona visto il caldo asfissiante. Almeno per il momento, sembra che l’ambita Estate 2023 sia finalmente arrivata sul nostro territorio, pronta ad accompagnarci per tutta la stagione.

Al Nord Italia

Il miglior tempo lo vivranno al Nord Italia, dove ci si aspetta un sole raggiante su tutta l’ampia zona. Qui, se i pronostici si riveleranno veritieri, le temperature saranno addirittura più calde del resto della Penisola: infatti, si oscillerà tra i 17 e i 28 gradi. Gran caldo si vivrà soprattutto nella zona di Milano e della sua provincia, in una situazione che però sarà transitoria. Fresco dovrebbe già arrivare dalla sera di venerdì, con le piogge che detteranno il meteo di sabato 3 e domenica 4 giugno, con tanto di crollo delle temperature.

Al Sud Italia

Al Sud Italia, possiamo parlare di un 2 Giugno che riporterà il clima primaverile nel Mezzogiorno. Tra martedì e giovedì, vedremo ancora i segni dell’anticiclone, con piccole piogge sparse. Nonostante l’acqua, la temperatura rimarrà calda, con massime che oscilleranno tra i 24 e i 25 gradi. A Napoli, comunque, sarà una Festa della Repubblica all’insegna di un cielo nuvolose, ma non per questo ostile all’organizzazione di un gita fuori porta.

Foto: @OceanPremium