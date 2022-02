Meteo Roma, che tempo farà nel weekend e a San Valentino: le previsioni dal 12 al 14 febbraio 2022

Meteo Roma, le previsioni per il weekend e per la giornata di San Valentino. Temperature quasi primaverili sulla Capitale con il sole a predominare la giornata di oggi, venerdì 11 febbraio 2022. Ma come sarà il weekend? Il bel tempo, tranne per qualche nuvola, dovrebbe predominare anche nel fine settimana con un tempo gradevole sia sabato che domenica.

Meteo Roma, che tempo farà nel weekend e a San Valentino

Weekend dunque all’insegna del tempo soleggiato. Domani, sabato 12 febbraio 2022, avremo cielo soleggiato con una massima di 15 gradi e una minima di 6. Stesso scenario domenica 13: ancora sole e bel tempo, e temperature grossomodo simili al giorno precedente. Le buone notizie, per chi magari ha in mente una gita fuori porta per San Valentino, non finiscono qui: anche per la giornata del 14 febbraio il sole sarà il protagonista con temperature gradevoli. Soltanto dal giorno seguente farà irruzione il maltempo.

Previsioni meteo dal 12 al 14 febbraio 2022 e per la prossima settimana

Il bel tempo caratterizzerà il weekend un po’ ovunque in Italia. Il sole sarà presente da nord a sud comprese le isole, con il mal tempo che arriverà soltanto lunedì. Si partirà al nord con piogge e freddo accompagnate da qualche nevicata soprattutto sull’arco alpino. Il maltempo scenderà poi martedì al centro Italia anche con forti temporali. Prime piogge attese anche al sud. In generale, dalla prossima settimana è attesa una riduzione delle temperature.