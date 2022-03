Meteo Roma e Lazio, le previsioni del Colonnello Giuliacci fino al 3 marzo 2022: ancora freddo e vento forte

Meteo. Si prospettano delle giornate molto intense, all’insegna dell’instabilità climatica e di una forte perturbazione di aria fredda che proviene dalla Russia e sta investendo il Paese. In queste ultime 48 ore, di fatto, abbiamo già assistito ad un brusco calo delle temperature, con piovaschi sparsi in tutte le regioni e nevicate anche a basse quote. Vediamo ora, nello specifico, la situazione nella regione Lazio.

Meteo, previsioni per il 1 marzo

Previsioni meteo Roma e Lazio, oggi Martedi 1 Marzo: Una giornata contrassegnata da nuvolosità di passaggio, a tratti anche molto consistente. Nella prima parte della giornata su Roma, in particolare, avremo nubi sparse, con temperature minime che si aggireranno intorno a 0°C. Nel pomeriggio, invece, le temperature saliranno fino a 11 gradi su tutta la regione. Vento debole proveniente da Est e moderato da Nord nel pomeriggio. Raffiche massime intorno ai 25 km/h. Non dovrebbero esservi precipitazioni nell’entroterra della regione.

Mercoledì 2 Marzo: bel tempo quasi ovunque, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni per domani in tutta la regione. Andando nello specifico, nelle prime ore del mattino continuerà a persistere qualche nube sparsa, soprattutto sulla Capitale, ma non solo, dunque cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime si aggireranno intorno a -1°C. Nel pomeriggio l’aria si riscalda, nelle ore più soleggiate si arriverà anche a circa 13°. Venti deboli da Este e Nord.

Giovedì 3 Marzo: giornata con nubi sparse di passaggio, ma non particolarmente dedite alla pioggia. Aspettiamo qualche altra ora per avere aggiornamenti più precisi in merito.