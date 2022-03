Meteo Roma, le previsioni del colonnello Giuliacci per la prossima settimana (7-13 marzo 2022): freddo e neve

Meteo Roma per la prossima settimana, cosa dobbiamo aspettarci? Già da oggi il freddo si fa sentire e le temperature si sono abbassate parecchio a causa delle correnti gelide che stanno arrivando da est stanno e che porteranno un clima nuovamente invernale nella Capitale. Quello che ci interessa sapere è se con questo freddo ci sarà anche la neve. Vediamolo insieme grazie alle previsioni del Colonnello Giuliacci per la settimana dal 7 al 13 marzo.

Previsioni meteo Roma per la settimana dal 7 al 13 marzo

In arrivo in tutta Italia correnti fredde da est: sarà questa la caratteristica per la settimana che sta per entrare. Anche Roma sarà colpita da questo fenomeno. Si tratta di una avanguardia di una massa di aria gelida di origine siberiana che colpirà gran parte dell’Europa Orientale e Centrale. Per cui anche nella Capitale avremo un grande freddo, con temperature al di sotto delle medie stagionali. Avremo temperature massime che potranno oscillare tra i 10 e i 12 gradi, con valori che corrispondono a quelli del mese di gennaio e non del mese di marzo. Questo significa che siamo tornati al pieno inverno e non alle porte della primavera.

Ci sarà la neve a Roma?

Quante possibilità ci sono che nevicherà a Roma? Oltre al freddo, affinché nevichi è necessario che ci siano altre condizioni. Servono infatti anche le precipitazioni. La prossima settimana avremo una massa d’aria sufficientemente fredda da favorire nevicate fino a quote molto basse, ma, secondo le attuali proiezioni, che prevedono assenza di nuvole e piogge dalla Capitale, è molto improbabile che a Roma possa nevicare.