Perché fa così caldo? Temperature fino a 43°, ecco quanto durerà

Temperature mai così calde, con le persone italiane che sembrano non trovare refrigerio da nessuna parte. Il caldo sembra picchiare tutta la giornata, non lasciando tregua nemmeno nelle ore notturne, dove per un pò di fresco bisogna aspettare le 2.30 di notte. Il risultato di tutto ciò è allarmante: persone al pronto soccorso, ma soprattutto anziani vittime di malori, anche nelle case di cura.

Il caldo torrido che sta toccando l’Italia

Doveva essere un periodo di meteo tropicale, quello che doveva toccare l’Italia. In realtà ci siamo ritrovato, almeno da una settimana, a fare i conti con l’alta temperatura e con livelli mai riscontrati in passato. Se gli ospedali segnalano un pericolosità di questo clima per la salute umana, i meteorologi non ci tranquillizzano ugualmente: le temperature, nei prossimi giorni, potrebbero raggiungere anche l’asticella record dei 43°.

Il caldo africano di passaggio in Italia

Perchè, oggi, fa così caldo in Italia? Il fenomeno è legato allo jet stream, ovvero un flusso d’aria canalizzato che oggi sta attraversando l’Italia e nei prossimi giorni toccherà i Paesi della costa balcanica oltre le terre del Medio Oriente. Il canale d’aria, infatti, ci sta portando le alte temperature provenienti dall’aria atlantica dell’Africa, che nel giro di un mese ha prima attraversato Paesi come il Marocco e l’Algeria, per poi approdare nel Sud della Spagna e successivamente toccare le coste tirreniche dell’Italia.

A quali scenari potremmo andare incontro?

Il meteo, come sappiamo, va monitorato con il passare delle ore. Se non pioverà nei prossimi giorni, rischiamo di farci da domani almeno sei giorni di grande caldo consecutivo. Per intenderci, quasi una settimana dove le temperature toccheranno puntualmente i 40 gradi, raggiungendo picchi di 43 gradi soprattutto nella zona della Sicilia, la Sardegna, la Puglia e la costa tirrenica, con maggiore attenzione all’area balneare del Lazio, la Campania e la Toscana.