Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 29 e domenica 30 aprile 2023: che tempo farà nel weekend e il 1 maggio

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per i prossimi giorni, non promettono niente di buono, purtroppo. L’ennesimo Ponte con il cielo instabile in gran parte delle regioni, l’ennesima occasione per poter fare una escursione fuori porta. che dovrà ripiegare invece, al chiuso.

Previsioni meteo ponte 1 maggio 2023, sole e caldo fino a sabato: da domenica arriva la pioggia in Italia

Previsioni meteo Italia per i prossimi giorni

Sono le ultime ore di sole per la maggior parte delle regioni italiane, con l’anticiclone africano che regala al nostro Paese solo una breve tiepida fase di stabilità. A partire da domani, sabato 29 aprile 2023, ecco che tutto cambierà, ancora una volta, con un brusco e repentino peggioramento del meteo tra domenica e martedì 2 maggio. Gli esperti del sito www.ilMeteo.it, prevedono l’arrivo di un’intensa perturbazione nordatlantica già a partire dalla giornata di domenica prossima 30 aprile 2023, con alcune avvisaglie e sintomi che inizieranno ad affacciarsi nella tarda serata di domani. Si potranno avere, addirittura, livelli alti di neve (1 metro) oltre i 1900 metri sulle Alpi occidentali con quantitativi di pioggia che non si vedevano, ormai, da mesi. E questo è senza dubbio un bene dopo il recente allarme siccità in diverse zone d’Italia, come ad esempio Piemonte e Valle d’Aosta che, da oltre due anni, sono in crisi idrica.

Precipitazioni in discesa sull’Italia

Scendendo un po’ più nel dettaglio, già a partire dalle prossime ore, dunque, assisteremo ad una parziale crisi dell’Anticiclone Africano sul nostro territorio italico, sebbene in un primo momento rimarrà limitata alle regioni settentrionali, con maggiori nuvolosità e qualche rovescio tra Alpi e Prealpi. Le prime precipitazioni sulla Penisola sono attese, invece, per la giornata di domani, soprattutto sul Piemonte. Al Centor-Sud il sole continuerà ad essere abbastanza presente, con massime che potranno aggirarsi anche intorno ai 28 gradi sulle Isole Maggiori. Il vero peggioramento è atteso per le ore che si susseguiranno tra domenica e lunedì 1 maggio ad iniziare dal Nord Italia, con un forte quantitativo di piogge alluvionali. Le sacche maggiori di acqua sono previste sul Piemonte occidentale. Rovesci attesi anche sulle Alpi, qualche pioggia domani sul Nord-Ovest e a ridosso della dorsale appenninica. A partire dalla giornata di martedì, poi, l’anticiclone si sposterà verso Sud.

Previsioni meteo nel dettaglio