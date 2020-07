Previsioni meteo: ecco che tempo farà nel weekend

Che tempo farà in questo weekend? Ecco le previsioni meteo per Roma, il Lazio e il resto d’Italia.

Roma

Week end con tempo stabile sulla capitale. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica; le condizioni meteo non subiranno particolari variazioni nemmeno in serata. Temperature comprese tra +18°C e +33°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno nella mattinata di sabato su tutta la regione, mentre al pomeriggio locali piogge o temporali interesseranno il Basso Lazio e le zone appenniniche; residui fenomeni anche in serata. Tempo asciutto nella giornata di domenica sia in mattinata sia al pomeriggio con locali schiarite alternate a nuvolosità diffusa; assenza di fenomeni anche in serata.

Italia

AL NORD Nuvolosità in transito nelle prime ore del mattino specie al Nord Ovest conlocali fenomeni su settori interni e costieri della Liguria occidentale.Peggiora al pomeriggio sulle regioni nord orientali con temporali sparsi,più asciutto altrove. AL CENTRO Tempo inizialmente stabile e asciutto su tutte le regioni salvo possibilitàdi deboli piogge sulle coste adriatiche, temporali al pomeriggio e inserata su interne dell’Abruzzo e basso Lazio. AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di generale maltempo soprattutto nelle ore centrali dellagiornata con fenomeni anche intensi attesi su Isole maggiori e zone internedel sud peninsulare. Acquazzoni attesi anche in serata su Stretto diMessina e coste del Molise. Temperature in generale calo da Nord a Sud, massime in aumento sulleregioni settentrionali.

www.centrometeoitaliano.it