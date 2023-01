Previsioni Meteo prossima settimana: arrivano maltempo, freddo e nevicate (anche a quote basse)

Previsioni meteo per i prossimi giorni. Che tempo farà la prossima settimana? Arriverà finalmente la neve? Ecco cosa dicono gli esperti. Sta arrivando il vero inverno: dalla prossima settimana ci sarà un drastico calo delle temperature con piogge e nevicate anche a bassa quota in tutta Italia. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni per non farsi cogliere impreparati dal maltempo e dal vento umido.

Previsioni Meteo prossima settimana

Già dalla giornata di lunedì sentiremo il freddo in arrivo, con numerose precipitazioni sul litorale tirrenico e sull’are nord Est dell’Italia. Secondo quanto riporta Il Meteo, arriverà anche un vento gelido da settentrione, per questo sarà importante non farsi cogliere impreparati e tirare fuori giubbotti e cappotti pesanti dall’armadio.

In arrivo freddo e nevicate anche a quote basse

Il passaggio all’inverno si avvertirà soprattutto tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, con rischio di ingenti nevicate su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Sarà importante fare attenzione e munire le auto di catene da neve, dato che è prevista anche a bassissima quota: potrebbe arrivare anche intorno ai 200 metri. Ottime notizie anche per le Alpi: oltre i 500 metri è prevista neve di oltre un metro. La natura e i ghiacciai in scioglimento gioveranno per il tanto atteso arrivo del freddo invernale. Insieme alla natura, tutti gli appassionati di scii potranno finalmente tornare in pista!

Previsioni meteo Roma e Lazio

Per la giornata di giovedì sono previsti molti rovesci, soprattutto in Toscana, Lazio e Campania e c’è il rischio concreto di veri e propri nubifragi. A Roma e in tutto il Lazio è prevista pioggia per tutta la settimana, ad eccezione del week end. La neve potrà scendere anche a quota 600-700 metri sugli Appennini centro-settentrionali. Il prossimo fine settimana termineranno pioggia e neve, ma le temperature si manterranno comunque molto basse in tutta italia.