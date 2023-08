Temperature in aumento, caldo intenso a Ferragosto: quanti gradi aspettarci

Godiamoci questi strani giorni della seconda settimana del mese di agosto perché presto ritornerà il caldo intenso. Le fresche correnti settentrionali ci hanno regalato temperature basse durante i giorni appena passati, arrivando anche sotto i 10°C in determinate zone. Ma avremo un ritorno di caldo inteso a Ferragosto.

Durante i prossimi giorni il clima resterà stabile ma solo fino a venerdì. Durante il fine settimana il caldo si farà sentire e domenica 13 agosto sarà la giornata più calda della settimana. Per quanto riguarda Ferragosto avremo un notevole aumento delle temperature. Vediamo nel dettaglio le mappe e i valori meteo.

Ferragosto 2023: tutti i dettaglio meteo dell’intera settimana

Sta per arrivare la settimana più attesa dell’anno, quella in cui moltissimi italiani decidono di partire ed andare in vacanza. Il Ferragosto si avvicina e, siamo sinceri, spesso ci preoccupiamo del tempo che farà. A meno che non ci siano cambiamenti strani ed improvvisi, almeno per adesso possiamo stare tranquilli. In quanto la settimana di Ferragosto si prospetta eccezionale.

Questa settimana avremo un clima mediterraneo, con la presenza di temperature calde ma al contempo piacevoli. La sorpresa è prevista durante l’attesa settimana di Ferragosto, i giorni più attesi dell’anno. Inizialmente l’Anticiclone Subtropicale Africano ci regalerà un tempo stabile e delle temperature massime tollerabili, grazie anche all’assenza di umidità e afa. Subito dopo Ferragosto però arriva un’ondata di aria rovente. Questa bolla di calore proviene direttamente dal deserto del Sahra e potrebbe raggiungere l’Italia facilmente.

A breve ci aspetta una nuova ondata di intenso caldo africano arrivando a toccare temperature superiori ai 40°C, soprattutto sulle isole maggiori e al sud. Il problema principale che bisognerà affrontare però, sarà l’afa estrema, di cui per il momento non abbiamo particolari aggiornamenti meteorologici.

Anticipazioni meteorologiche di settembre 2023

Molte persone si staranno chiedendo com’è settembre, anche se è ancora presto per le sue previsioni meteo. Questo mese di passaggio fra l’estate e l’autunno è molto amato da tanti, soprattutto perché porta con sé un clima piacevole. Per il momento sembra non creerà problemi da questo punto di vista. Secondo alcuni dati elaborati dal modello climatico europeo a medio e lungo termine ECMWF, pare che l’Anticiclone Subtropicale Africano resterà nella zona del Mediterraneo, almeno all’inizio del mese. Ovviamente possiamo non aspettarci il caldo intenso come quello del mese di luglio, almeno si spera.

Sfortunatamente, dati i cambiamenti climatici continui, è previsto un veloce passaggio di stagione, da quella estiva a quella autunnale, durante la seconda metà di settembre. Poiché siamo ancora molto lontani da quella data, non ci è possibile dare notizie certe riguardo il meteo di quei giorni, ma continueremo ad esaminare le previsioni nei giorni a venire.