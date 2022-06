Meteo weekend, Italia divisa tra temporali e ‘tempeste’ di caldo: ecco le previsioni

L’estate è ufficialmente iniziata, anche se in realtà viste le temperature la bella stagione è arrivata, forse in anticipo. E lo sanno bene gli italiani, quelli che da Nord a Sud, da giorni stanno facendo i conti con giornate caldissime e afose, al punto che molti stanno ‘sperando’ in qualche ora di pioggia per una rinfrescata. Eppure, il nostro Paese nel fine settimana potrebbe essere ‘diviso’ in due: da una parte temporali e maltempo, dall’altra tempeste di caldo e termometri che potranno toccare addirittura i 44°C.

Che tempo farà oggi in Italia

Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, oggi locali piovaschi sparsi e intermittenti potrebbero essere possibili sulle zone pianeggianti piemontesi, fino all’alta Lombardia, con qualche rovescio temporalesco in movimento verso l’Emilia Occidentale. Il pomeriggio, quindi, sarà all’insegna del brutto tempo sul reparto alpino e prealpino, con Torino e Milano che potrebbero essere a rischio temporale con grandine. Sul resto dell’Italia, invece, non accadrà nulla. Anzi, ci saranno sole e caldo, con Caronte che continua la sua ‘traversata’.

Allerta caldo: ecco le città da bollino rosso

Da una parte la pioggia, dall’altra l’allerta caldo in tutta Italia, soprattutto nel Triveneto. Nei prossimi giorni, infatti, sono diverse le città da bollino rosso: da Bologna a Bolzano, fino a Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Rieti. L’anticiclone Caronte non ha nessuna intenzione di lasciare lo ‘Stivale’: fino al 4-6 luglio terrà ‘compagnia’ agli italiani e la prossima settimana, quindi, si preannuncia ancora più calda.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il weekend

Domani a Roma il tempo sarà stabile per tutta la giornata, ma con nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali quando si avranno maggiori aperture. Temperature comprese tra +20°C e +33°C. Nel resto del Lazio, la giornata sarà all’insegna del tempo stabile ma con nuvolosità medio-alta in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse e schiarite.

Sabato a Roma, e nel resto del Lazio, ci saranno velature sparse, soprattutto al mattino, poi nel pomeriggio il cielo sarà molto coperto, ma le temperature toccheranno i 32°C. Domenica, invece, la giornata sarà rovente, con le temperature che sfioreranno addirittura i 34°C. E questo, forse, è solo l’inizio!