Metro A, servizio sospeso a Roma: caos pendolari (FOTO e VIDEO)

Caos a Roma questa mattina a causa della sospensione della Metro A nel tratto compreso tra Colli Albani e Anagnina, in entrambe le direzioni. Non sono noti al momento le motivazioni alle base di un tale disservizio, fatto sta che la situazione ha creato non pochi disagi ai pendolari. Come testimoniano le foto sotto riportate, davvero numerose le persone che in conseguenza all’interruzione del servizio, si sono riversate in stazione, nell’attesa che la situazione potesse sbloccarsi e tornare così alla normalità.

Servizio sospeso sulla Metro A, pendolari nel caos

Diverse decine le persone che questa mattina si sono ritrovate letteralmente nel caos a seguito della sospensione del servizio della Metro A, nel tratto compreso tra Colli Albani e Anagnina in entrambe le direzioni. La situazione ha creato non pochi disagi ed inconvenienti ai pendolari che usano quotidianamente i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro. Il risultato è che numerosissime persone si sono ritrovate tutte ammassate all’interno della stazione, in attesa di poter prendere il primo treno disponibile o quanto meno di essere informati su cosa stesse accadendo. Al momento non è, infatti, nota la causa alla base dell’interruzione del servizio, che ha comprensibilmente gettato nel panico i numerosi pendolari.

L’aumento dei biglietti

Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere e la rabbia nei cittadini non tarda a farsi sentire, soprattutto in considerazione dei recenti aumenti dei biglietti dei mezzi pubblici, passati da 1.50 a 2 euro. L’aumento a Roma è stato del 33%, percentuale tra le più alte della Penisola alla quale però non corrisponde un miglioramento del servizio offerto e le immagini di questa mattina, che peraltro ricalcano un copione tristemente noto, lo testimoniano.

