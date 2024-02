Metro C Roma, aperta in ritardo (di oltre un’ora) la tratta San Giovanni Giardinetti: cosa è successo

Atac, metro C a Roma: apertura in ritardo nella tratta fra San Giovanni e Giardinetti. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Metro C a Roma, aperta in ritardo stamani parte della linea. La causa è da rintracciare, da quanto si apprende, ad un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto come precisato da Atac in una nota. Il tratto urbano della linea metro C interessato è stato quello da San Giovanni a Giardinetti che oggi pertanto ha aperto con oltre un’ora di ritardo. Diverse le ripercussioni per i pendolari dunque stamattina, giovedì 22 febbraio 2024, sebbene il servizio sia stato sostituito e garantito con i bus.

Metro C Roma, cosa è successo oggi

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il ritardo è stato dovuto alla prassi da seguire in circostanze del genere. Le procedure di sicurezza in caso di marcia autonoma, spiega Atac, impongono infatti una verifica dettagliata delle condizioni di tracciato. Per questo, almeno inizialmente, ATAC ha gestito temporaneamente il servizio tra San Giovanni e Giardinetti con bus sostitutivi.

Servizio regolare

In questo momento il servizio risulta regolare.