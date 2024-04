Metro da incubo a Roma, donna massacrata di botte dai borseggiatori alla Stazione Termini

Una borseggiatrice è stata massacrata di botte dai connazionali sulla banchina della Metro B della Stazione Termini a Roma.

Ancora violenza sulle banchine della Metro a Roma. Vittima questa volta una signora, che i borseggiatori hanno massacrato di botte. Una scena inquietante, soprattutto se tutto ciò è avvenuto nella principale fermata ferroviaria della Città Eterna: la Stazione Termini. La donna per i colpi subiti è rimasta accasciata a terra, con i pendolari che con grande difficoltà sono riusciti a soccorrerla per l’azione di contrasto degli stessi borseggiatori.

La donna massacrata di botte sulla Metro di Roma

L’episodio si svolto sulla banchina della Metro B alla Stazione Termini, nell’area della direzione alla Stazione Laurentina. Come emerso dalle indagini, la vittima è stata una donna 39enne di origine rom: sarebbe stata aggredita dai propri connazionale, poiché non avrebbe guadagnato abbastanza soldi coi furti compiuti all’interno delle varie linee metropolitane romano. Un pestaggio in piena regola, che avrebbe coinvolto almeno tre persone.

Il pestaggio della borseggiatrice alla Stazione Termini

La vicenda ha mostrato l’inaudita violenza dei borseggiatori, non si fanno scrupoli a massacrare delle persone anche davanti a un folto pubblico di testimoni. La vicenda si sarebbe svolta intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio, quando il treno ha raggiunto la fermata della Stazione Termini sulla Metro B. Qui, all’apertura dei portelli, sarebbe partita una violentissima quanto istantanea aggressione, con la donna martoriata da pugni e soprattutto calci su tutto il corpo. La furia dei connazionali nomadi non si è placata nemmeno quando è caduta in terra, con calcioni che gli sono piovuti sul petto, la schiena e la testa.

I soccorsi verso la borseggiatrice

Con grande difficoltà, i passeggeri sono riusciti a soccorrere la donna solo una volta che gli altri borseggiatori si erano dileguati dal luogo dell’aggressione, uscendo dal treno e facendo perdere le proprie tracce nell’area della Stazione Termini. Oltre all’ambulanza, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato: le forze dell’ordine, attraverso le telecamere del locale ferroviario, stanno cercando i responsabili dell’aggressione.