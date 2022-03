Mezza Maratona Roma-Ostia 2022, domenica 6 marzo strade chiuse e bus deviati

Si torna a correre nella Capitale perché domenica 6 marzo è in programma la 47esima edizione della mezza Maratona Roma-Ostia, che si terrà sullo stesso tracciato del 2021, per il quale – come si legge sul sito ufficiale – “erano state introdotte alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni. In particolare, sono stati eliminati gli ultimi metri di “andirivieni” prima del traguardo, metri guadagnati nella prima parte del percorso, quella che si snoda all’interno del quartiere EUR”.

Come cambia la viabilità per la Mezza Maratona Roma-Ostia

Come fa sapere Roma Mobilità, dalle prime ore del mattino di domenica 6 marzo e fino alle 15.30 è in programma la mezza Maratona Roma-Ostia, che parte dall’Eur e si snoda lungo la Colombo. Molte strade, quindi, verranno chiuse al traffico e ci saranno deviazioni o limitazione per i bus di 27 linee: 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7 e C13. Le strade interessate dalle chiusure, oltre alla Colombo, saranno viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, piazzale Cristoforo Colombo.

Quando vengono chiuse le strade

Le prime chiusure scatteranno nella notte tra sabato e domenica, sulla Colombo, tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Alle 7 è previsto il raduno degli atleti in via Cristoforo Colombo, all’ altezza di viale America, mentre alle 9 ci sarà la partenza della gara. Come si legge sul sito di Roma Mobilità, alle 11,30 è previsto il termine dello smontaggio delle strutture nella zona di partenza con la riapertura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e viale dell’Oceano Pacifico. E ancora, alle 13.30 ci sarà la fine della manifestazione sportiva e alle 15.30 verranno conclude le operazioni di smontaggio delle strutture nella zona di arrivo, con la riapertura al traffico.

Le linee bus interessate a Roma e a Ostia

Durante la gara, con modalità orarie diverse, saranno deviate o limitate 27 linee di bus: 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7 e C13. In zona Eur , le linee 30, 31, 73, 671, 705, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788 e 791 e C7 saranno deviate-limitate da inizio servizio di domenica e sino a cessate necessità, ovvero sino alle riaperture che lì sono programmate dalle 11,30 (ma aggiornamenti in tempo reale verranno dati da Roma Servizi per la Mobilità, anche su questo sito, nel corso della gara). Per la 708, cambio di percorso dalle 6 alle 11,30; per 700 e la 706, deviazione dalle 7,30 alle 11,30. In zona Ostia , le linee 06 e 014 saranno limitate-deviate da inizio corse e sino alle 15,30; per la 016F, percorso limitato dalle 8,10 alle 13,30; per la C13, deviazione da inizio servizio e sino alle 11,30. In ogni caso, a questo link troverete tutte le informazioni utili.

Il percorso

A parte le piccole variazioni già annunciate, il posizionamento della linea di partenza resterà invariato. Domenica gli atleti si incontreranno nelle vicinanze del Palalottomatica le modalità di svolgimento sono sempre le stesse: la partenza sarà articolata in 4 diverse onde seguendo, con scrupolosa attenzione, le direttive dalla FIDAL relative allo svolgimento delle corse su strada. Si parte alle 9.00 con la prima onda, fino alle 9.30 per la quarta.