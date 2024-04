Milan-Roma, tifoso giallorosso arrestato

Il pre-partita Milan – Roma, disputata ieri sul campo del Meazza e valevole per i quarti di finale di Europa League, ha necessitato di un’attenzione particolare da parte delle forze dell’ordine che hanno letteralmente scandagliato le tifoserie accorse per vedere il match. Un servizio di controllo che ha portato all’arresto di un ospite giallorosso.

Arrestato un 31enne

Dei tantissimi tifosi arrivati dalla Capitale per assistere all’incontro, se ne sono contati circa 4mila, ne è stato beccato uno, un 31enne, pronto a salire sugli spalti con un ‘carico’ di droga. Sottoposto a controlli prima di entrare nello stadio è stato trovato in possesso di undici dosi di cocaina.

Per il tifoso giallorosso emesso anche Daspo

Il 31enne, dagli accertamenti fatti sul suo conto, non aveva mai avuto problemi con la giustizia, ma stavolta è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio ed è stato anche destinatario di Daspo da parte del questore che lo terrà lontano dai campi di calcio e da qualsiasi manifestazione sportiva per due anni.

L’aggressione a uno steward

L’appuntamento di ieri era importante e gli animi dei tifosi caldi. Qualcuno non ha controllato la tensione che si respirava prima del calcio di inizio e ha aggredito uno steward. In questo caso, però, si è trattato di un 34enne milanista nei cui confronti è stato avviato procedimento di Daspo. Anche a lui, perobabilmente, sarà negato l’accesso a manifestazioni sportive.