Minacce e persecuzioni anche sui social, l’incubo di una 27enne romana: arrestato lo stalker

Incubo per una 27enne romana. La donna alle prese con uno stalker conosciuto sui social: la denuncia dopo settimane di minacce.

Una conoscenza che diventa una croce. Tutto comincia alcuni mesi fa con un incontro fortuito sui social. Lei, commessa di 27 anni, conosce un ragazzo dell’Azerbaigian e nasce una frequentazione. Conversazioni che iniziano normalmente per poi cominciare a farsi sempre più insistenti. Le continue ricerche, appostamenti indesiderati e controlli di troppo.

27enne perseguitata sui social, arrestato il suo aguzzino

La ragazza si sente soffocare. Quello che doveva essere un conoscente, tuttalpiù amico, comincia a essere qualcosa di più. Un aguzzino da cui fuggire. Evitarlo non basta, non è sufficiente mettere distanza tra loro due: “Diventerai mia moglie, ti farò imparare la lingua. Altrimenti ti ammazzo”. All’ennesima minaccia non ci ha visto più: la ragazza, accompagnata da un amico, si reca alla stazione dei Carabinieri di Tor Bella Monaca.

Il giovane è stato denunciato e arrestato per atti persecutori. Ora condotto nel carcere di Regina Coeli, non c’è stata alternativa, l’ennesima mattanza di un folle che scambia possesso per amore. La donna messa alle strette ha trovato rifugio dalle autorità e lo stalker è stato assicurato alla Giustizia, ma vicende come quella della 27enne romana sono all’ordine del giorno non solo nella Capitale. Questo capitolo si è chiuso nel migliore dei modi, al netto di tanta amarezza. Non sempre è possibile dire lo stesso.