Mistero alle porte di Roma, 21enne trovato ferito in auto con cocci di bottiglia: è grave

Choc a Castelverde, nella periferia est di Roma. Un 21enne, nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, ha iniziato a suonare il clacson con insistenza, per richiamare l’attenzione dei passanti, chiedere aiuto. E qualcuno è stato effettivamente richiamato da quel rumore e lo ha raggiunto. Il giovane è stato trovato in auto, una Fiat Panda di colore bianco, in gravissime condizioni, presentava diverse ferite da taglio sul corpo.

Sul posto sono accorsi Polizia e sanitari del 118

L’allarme è scattato immediato. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia. Il 21enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Tor Vergata. Un’aggressione inspiegabile, almeno per ora. Il giovane sarebbe stato colpito, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, con cocci di bottiglia. E sarebbero stati almeno otto i colpi inferti.

Tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti

Il ragazzo è stato identificato dalla Polizia del Casilino che sta svolgendo le indagini sul caso, si tratta di un 21enne di Napoli. Ancora da chiarire cosa sia successo e quale sia stato il motivo di quella feroce aggressione. Gli inquirenti dovranno verificare se si sia trattato di una rapina o magari di un regolamento di conti. Al momento tutte le piste sono al vaglio della Polizia che sul posto ha inviato anche gli uomini della Scientifica per cercare di trovare indizi utili alle indagini. Elementi che consentano di risalire all’autore dell’aggressione.

Il 21enne si trova in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata

Intanto il 21enne si trova ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata, le sue condizioni restano estremamente serie. Ed è la vita del giovane che gli investigatori scandaglieranno, svolgendo esami approfonditi all’interno della Panda in cui è stato trovato nella speranza di avere subito risposte su un agguato che, al momento, resta avvolto dal mistero.