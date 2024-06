Morte di Gabriele Sangineto a Labaro, indagini chiuse: la decisione della Procura sul tassista

La Procura di Roma ha chiuso le indagini per la morte di Gabriele Sangineto investito sulle strisce pedonali in via Flaminia, nel quartiere di Labaro lo scorso 19 ottobre. Il 21enne stava attraversando sulle strisce pedonali, proprio di fronte alla stazione ferroviaria, quando è stato travolto. Il magistrato inquirente non ha dubbi circa le responsabilità del tassista che ora potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.

La Procura pronta a chiedere il rinvio a giudizio per il tassista

Secondo quanto riporta ll Corriere della Sera in base alle risultanze investigative, la Procura capitolina è certa che se il conducente del taxi avesse diminuito la velocità Gabriele sarebbe ancora vivo. A questo punto la decisione sull’eventuale rinvio a giudizio spetta al giudice davanti al quale la causa verrà incardinata, mentre il tassista ha la possibilità di depositare memoria difensiva entro i prossimi venti giorni.

Il 21enne è stato anche investito da un furgoncino

Ma in quel tragico 19 ottobre il 21enne è stato investito anche da un furgoncino. Ma la magistratura non ritiene di contestare alcun reato al guidatore di quest’ultimo mezzo, sotto il quale Gabriele sarebbe finito solo perché travolto dal taxi.

Gabriele quel giorno stava andando all’Università

Gabriele quella maledetta mattina si trovava in strada diretto all’Università. Erano circa le 7 quando è rimasto vittima dell’investimento. Il giovane di Sacrofano non è morto sul colpo. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato di corsa in ospedale, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, però, l’impegno dei sanitari si è rivelato vano. Il 21enne è deceduto poco dopo il ricovero.