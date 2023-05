Morte Francesco Valdiserri: ammesso il rito abbreviato per Chiara Silvestri

Francesco Valdiserri è morto a soli 18 anni investito da un’auto mentre stava passeggiando sulla Colombo assieme ad un amico. I due stavano facendo ritorno a casa e mai si sarebbero potuti immaginare quanto stava per accadere loro. I tragici fatti sono avvenuti lo scorso 19 ottobre, quando la 24enne alla guida del veicolo – poi risultata positiva all’alcol test e al consumo di cannabinoidi – l’ha preso in pieno, uccidendolo. L’auto è arrivata alle spalle dei ragazzi, un impatto violento e per Francesco non c’è stato purtroppo nulla da fare. Ora, la famiglia del giovane, insieme all’associazione Vittime della strada, si costituirà parte civile nel processo a carico di Chiara Silvestri, la quale sarà giudicata con rito abbreviato.

Francesco Valdiserri, l’investitrice cerca lo sconto di pena e chiede il giudizio abbreviato

L’accusa e il rito abbreviato per Chiara Silvestri

La ragazza responsabile della morte del 18enne è imputata davanti al Gup di Roma per omicidio stradale aggravato ed ora è detenuta ai domiciliari. Sta inoltre seguendo un percorso presso una comunità di recupero. Il legale della ragazza, Paolo Leoni, aveva chiesto per lei il rito abbreviato, richiesta che oggi ha trovato accoglimento. Nel momento dei fatti, la 24enne si era messa alla guida ubriaca ed è poi risultata non negativa ai cannabinoidi e quindi, in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di alcool e sostanze psicotrope. Il tasso alcolemico della ragazza era tre volte superiore al minimo consentito, tra 1,24 e 1,57. La giovane poi viaggiava a 80 chilometri orari, in un tratto di strada dove il limite era di 50. Inoltre, già in passato le era stata revocata la patente per essersi rifiutata di sottoporsi al droga test.

La conclusione delle indagini

Le indagini sul caso si erano concluse nello scorso mese di febbraio, quando il l sostituto procuratore Erminio Amelio aveva chiesto il giudizio immediato, una procedura che permette di evitare l’udienza preliminare. Ora, invece, la richiesta di procedere con rito abbreviato è stata accolta ed inizia pertanto un nuovo capitolo di questa triste quanto amara vicenda.