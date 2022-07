Morto dopo un tuffo in mare il Professore Andrea Amici: oggi la cerimonia di commiato

Lutto nel mondo accademico. È morto all’età di 64 anni il Professore dell’Università della Tuscia Andrea Amici. L’uomo lo scorso 14 luglio ha accusato un malore improvviso dopo essersi tuffato dalla barca metre era in vacanza in Croazia. Fissata per oggi pomeriggio la cerimonia commemorativa all’interno dell‘orto botanico dell’ateneo.

Leggi anche: Terribile incidente a Ostia, il linguista Luca Serianni falciato da un’auto: è grave

Andrea Amici morto dopo un tuffo in barca

Si terrà oggi, martedì 19 luglio, la cerimonia di commiato per dare l’ultimo saluto ad Andrea Amici, il professore morto lo scorso 14 luglio a seguito di un malore improvviso dopo essersi tuffato dalla barca nel corso di una vacanza in Croazia. Quando si è tuffato l’uomo era in compagnia di alcuni amici e poi non è più riemerso. Una volta riportato in superficie non c’è stato purtroppo nulla da fare per lui. Dopo alcuni giorni, la salma è stata riportata in Italia.

Oggi il commiato

Come anticipato, la cerimonia commemorativa in ricordo del Professore si terrà oggi alle 17.30 presso l’Orto Botanico dell’Università. Un momento di raccoglimento che vedrà la presenza dei familiari, degli amici, dei parenti, dei docenti e degli studenti. La comunicazione della cerimonia di commiato prevista per oggi arriva direttamente dal dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, UnitusDafne. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno avvicendando nel corso di queste ore a seguito dell’improvvisa morte del noto e stimato professore.

Chi era il professore

Una indubbia caratura professionale quella di Andrea Amici, laureato nel 1983 in Veterinaria all’Università di Perugia. Numerosi gli incarichi ricoperti nella propria carriera, è stato infatti componente del collegio docenti del dottorato Scienze e Tecnologie per la gestione forestale e ambientale, docente alla facoltà di Agraria nonché presidente della Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society. Si ricordano inoltre le sue numerose pubblicazioni su riviste e siti scientifici.