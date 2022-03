Morto Gianfranco Sciamannini, l’Elvis Presley dei vigili di Roma: amato da tutti, non aveva mai fatto multe

Roma perde il suo Elvis Presley. E’ infatti morto oggi Gianfranco Sciamannini, il vigile urbano più amato di Roma. L’agente dalla polizia locale, sempre allegro e pronto alla battuta, era diventato famoso per aver partecipato alla Corrida di Corrado, dove aveva cantato le canzoni di Elvis, che conosceva a memoria. E ogni mattina, usando la radio di servizio, dava il buongiorno ai suoi colleghi cantando una canzone di Presley. E il suo soprannome era ormai Elvis.

Sciamannini prestava servizio nel I gruppo Trevi. Oggi, dopo una lunga malattia, Gianfranco è morto, lasciando un vuoto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, che ricordano i momenti della sua carriera. Lui, che non faceva mai le multe, tanto che un sindaco di Roma lo aveva chiamato per chiedergliene conto.

“Davanti a me ‘so tutti boni”, gli aveva risposto. Lui, del resto, era sempre pronto alle battute, anche davanti alle persone importanti o famose.

Il cordoglio per il vigile cantante che imitava Elvis Presley

Così lo ricorda il suo amico Gianni Di Mambro: “Ciao Franco che la terra ti sia lieve. Il vigile urbano migliore al mondo! Tantissimi anni fa ero fermo con la moto (Tenere 600) a largo Preneste, lui perse il 314 mi ha visto in divisa è salito e me fa: corri aripialo. E io: a Fra, stai senza casco. Lui: se ce so i vigili copro la targa… Stava in divisa da vigile urbano! Un grande! Ciao Franco, riposa in pace”.

C’è poi il messaggio di Fabio Clemente: “Ti abbiamo scarrozzato pe’ tanti anni, “Elvis”, entravi sul bus e mettevi Er cappello sul cruscotto, due battute tante risate, i racconti, le vicende divertenti. Eri veramente un personaggio di Roma tua… Mamma mia… Un abbraccio forte, Elvis. Adesso lassù non s’annoieranno più perché c’è stai te…. Ciao.. R. I. P. dai tranvieri de Roma tua”

E ancora, dall’Osservatorio Strategie Politiche Roma: “Apprendiamo con tristezza che Gianfranco Sciamannini – della Polizia Locale di Roma Capitale – è deceduto. Famoso per i suoi show al Colosseo cantando Elvis Presley. Le nostre condoglianze alla famiglia ed agli amici dell’Anvup Roma”.

I Funerali di Gianfranco Sciamannini

Il rito funebre di Gianfranco Sciamannini si terrà mercoledì 16 marzo alle ore 15:00 nella chiesa Santa Maria di Loreto, a Castelverde di Roma.