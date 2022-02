Morto il biologo no-vax Franco Trinca: era ricoverato per Covid

Era convinto che il Covid si potesse curare con gli integratori, farmaci come l’idrossiclorochina, flavonoidi e vitamica C, somministrati a domicilio. Niente vaccino, con il siero che secondo lui conteneva grafene. Eppure, Franco Trinca, noto biologo no-vax, ieri è morto, non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il virus. Proprio lui che, durante la trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, aveva sostenuto di non essersi vaccinato perché certo di avere un buon sistema immunitario. Che, invece, ieri non ha retto.

"Ecco perché contesto i vaccini" Il Dott. Trinca, biologo no vax a #Drittoerovescio pic.twitter.com/XS2CRg4dBV — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 30, 2021

Morto il biologo no vax Franco Trinca

A metà gennaio Franco Trinca, biologo nutrizionista no vax di 70 anni, si è ammalato di Covid, è risultato positivo e le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto che è stato necessario il ricovero d’urgenza in ospedale, a Perugia, con polmonite bilaterale. Poi, ieri nel pomeriggio, la notizia arrivata su Telegram dal suo avvocato Fusillo: ‘Ci ha lasciati per sempre Franco Trinca’. Il no vax, che era spesso ospite in trasmissioni televisive, in un’intervista a Byoblu aveva raccontato di aver curato una famiglia di Mestre proprio con gli integratori e farmacia che, lo ricordiamo, non sembrerebbero essere efficaci contro la malattia e non approvati dall’Aifa. Era convinto di quello che sosteneva, poi però il Covid l’ha colpito e ieri è deceduto nel nosocomio, dove si trovava da giorni.