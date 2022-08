Morto il fratello del Piotta, Fabio Zanello: ‘Fai buon viaggio, Professore!’

Lutto per il cantante Tommaso Zanello, conosciuto da tutti come il “Piotta“. Fabio Zanello, 59 anni, è morto oggi e a darne l’annuncio è stato proprio l’artista sulla sua pagina Facebook.

Morto Fabio Zanello, fratello del Piotta

“Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”, ha scritto. Poi gli ha dedicato dei versi tratti dal libro “Testi tibetani sul viaggio dopo la morte”, edito a cura proprio dello stesso Fabio.

“Prima la terra si dissolve in acqua,

l’acqua poi si dissolve in fuoco.

Il fuoco si dissolve nell’aria,

e l’aria poi si dissolve nella coscienza.

Quella stessa coscienza allora

entra nella Chiara Luce”

Il fratello del cantante si era laureato in Lettere a Roma, all’Università «La Sapienza». Successivamente aveva condotto diversi studi, sia in Italia che all’estero, riguardo ai testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt. È stato autore di diverse pubblicazioni, come “Taoismo segreto”. Ha anche firmato la sceneggiatura del film “Il segreto del Giaguaro”.