Morto Roberto Brunetti ‘er patata’: aveva recitato in Romanzo Criminale

Non rispondeva alle chiamate, ai messaggi su WhatsApp ed è stato questo il campanello d’allarme, quello che ha fatto capire alla compagna che qualcosa non andava. È stata proprio lei, infatti, ad avvisare prima i vigili del fuoco, poi gli agenti di Polizia, che una volta sul posto, in quella casa, hanno trovato il corpo senza vita di Roberto Brunetti, un noto attore romano meglio conosciuto da tutti con il soprannome di ‘er patata’.

Roberto Brunetti trovato morto in via Arduino

La chiamata poco prima delle 22 di ieri sera ai vigili del Fuoco, che erano stati contattati dalla compagna dell’attore. Lei si era preoccupata perché Roberto Brunetti non rispondeva alle telefonate, era sparito. Non apriva la porta di quell’abitazione. Una volta in casa, in via Arduino, gli agenti di Polizia hanno fatto la terribile scoperta: l’uomo di 55 anni era senza vita, riverso sul letto.

Chi è, in quali film ha recitato

Roberto Brunetti, che per tanti anni, ben 16, è stato legato sentimentalmente alla collega Monica Scattini, aveva recitato in diversi film, ma è soprattutto noto per il suo ruolo di Aldo Buffoni in Romanzo Criminale. Recentemente, in una delle ultime interviste rilasciate in tv aveva raccontato le soddisfazioni, ma anche il periodo buio e una carriera che difficilmente era riuscita a decollare. Ieri sera, invece, la tragica scoperta: l’attore è stato trovato senza vita, morto a 55 anni.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a commedie di successo di fine anni ’90 come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti, ma anche preso parte a pellicole impegnate come Fatti della banda della Magliana e Romanzo Criminale.

Le indagini per capire come è morto

Il corpo dell’attore, almeno stando ai primi accertamenti, non presenta segni di violenza, ma in quella casa, in perfetto ordine, sarebbe stata trovata della droga.

Ora spetterà agli agenti del Commissariato Salario fare chiarezza e capire cosa sia successo, come sia morto il noto attore, lui che aveva recitato anche in Romanzo Criminale.