Mucca cade accidentalmente in una buca: salvata dai Vigili del Fuoco (FOTO)

Una disavventura in piena regola quella che ieri ha visto coinvolte cinque mucche. Una di loro è caduta accidentalmente in una buca mentre le restanti sono finite su un terrapieno dal quale non riuscivano a ridiscendere. Resosi necessario l’intervento dei pompieri che hanno tratto in salvo gli animali e riconsegnati poi al proprietario.

La mucca caduta in una buca e l’intervento dei pompieri

I fatti sono avvenuti ieri sera a Campagnano romano e precisamente sulla strada di Monte Gemini 32. A seguito della segnalazione, intervenuti i Vigili del Fuoco con la Squadra 31A di Campagnano ed il nucleo S.A.F che hanno provveduto a trarre in salvo gli animali. Nella fattispecie, una delle mucche è accidentalmente finita all’interno di una buca e le restanti su di un terrapieno dal quale non riuscivano a ridiscendere. Il personale della 31A attraverso tecniche SAF e con l’ausilio del veterinario è riuscito ad imbragare l’animale e riportarlo sulla strada senza particolari ferite. Le mucche sono state successivamente affidate al proprietario presente sul posto.