Multe e bollette a Roma, arriva l’app: agevola cittadini e Comune

Multe e bollette a Roma, arriva l’applicazione che facilita i pagamenti e avvisa in caso di pendenze: i primi riscontri degli utenti.

Multe e bollette sono sempre stati argomento di discussione e difficoltà per i cittadini romani e non solo. Il pagamento non è l’unica criticità che riscontrano i residenti: pagare non piace a nessuno, ma nel caso si debba procedere necessariamente in molti vorrebbero farlo senza complicazioni. A dare maggiori grattacapi ai residenti sono proprio le fasi di burocratizzazione legate a ogni passaggio. Persino pagare una multa, per molti, è diventato un problema: difficile star dietro a tutte le novità.

Ce n’è una più importante: si tratta di un’app che agevola i pagamenti rimasti in sospeso. Una sorta di Vademecum (come se fosse un promemoria) in grado di determinare la situazione di ciascun utente. Addirittura l’applicazione avvisa se ci dovessero essere dei pagamenti insoluti e determina, attraverso spiegazioni guidate, l’ammontare del pagamento con relativi motivi. Una vera e propria comodità: si tratta di PagoPA e l’app IO.

Multe e bollette nella Capitale, con l’app è tutto più facile

Sono arrivate in sordina nel vissuto di molti, ma secondo le recenti statistiche sembrerebbero registrare il 96% di gradimento da parte degli utenti. Un vero e proprio servizio utile che orienta ogni persona nella tempesta reiterata di scadenze e pagamenti, c’è ancora molto da fare in termini di digitalizzazione, ma questo è un primo importante passo verso l’opera di sburocratizzazione paventata dal Governo. L’attuale Esecutivo non è l’unico ad essersi speso sul tema, qualche risultato comincia a vedersi.

Poi c’è la questione economica, ma quello è un discorso più ampio e difficilmente risolvibile con la tecnologia: saldare i debiti non piace a nessuno, ma riuscire a orientarsi nella giungla della burocrazia è già qualcosa. Da oggi, basta un’app. Per tutto il resto c’è la pazienza, ma non bisogna scaricarla: è sufficiente non perderla.