Municipio XIV. A Monte Mario un Giardino per Ornella Bellucci, a Selva Candida un Parco per Ondina Peteani

Approvate nel Consiglio del Municipio XIV due importanti Mozioni dirette a ricordare due donne che hanno dedicato la vita alla crescita e alla libertà di tutti noi.

“Ondina Peteani ha contribuito alla costruzione dell’Italia libera; Ornella Bellucci al riconoscimento dei diritti e della dignità dei pazienti”. Lo dichiara Pino Acquafredda, Presidente della Commissione Cultura Sport Turismo Grandi eventi Personale del Municipio XIV di Roma Capitale che ha fortemente voluto questi tributi.

“Un momento importante per il territorio. Il verbo “ricordare” ha origine latina e significa riportare al cuore” – prosegue Acquafredda – Con questi atti riportiamo al cuore del territorio la memoria di due donne eccezionali. Avviamo l’iter per dedicare il Parco di Via Nosate alla triestina Ondina Peteani, prima staffetta partigiana, reduce dai campi di concentramento con il numero 81672. E’ stata definita da Liliana Segre sua sorella ideale, in quanto come lei testimone dell’abominio dei campi di concentramento di Auschwitz . A Ornella Bellucci, cittadina di Monte Mario, dedicheremo invece il Giardino fronte Santa Maria della Pietà. Lì ha lavorato per tanti anni dedicando con estrema umanità e professionalità il proprio impegno di psichiatra agli ospiti dell’ex manicomio provinciale, sostituendo il concetto di anormalità con quello di fragilità e sensibilità”.