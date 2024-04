Muore dopo l’intervento per dimagrire: indagine per omicidio colposo di un 19enne

Un intervento per dimagrire si è trasformato in tragedia per un 19enne. Il ragazzo pesava 160 chili e aveva deciso di sottoporsi a un’operazione di resezione gastrica che ha subito, come riporta Il Messaggero, in una clinica di Arezzo. Poi il ritorno a casa, domenica 21 aprile, a Roma, alla Balduina, per trascorrere la degenza in famiglia.

I persistenti dolori addominali e la corsa in ospedale

All’improvviso, però, il 19enne avrebbe iniziato a soffrire di dolori addominali. Un malessere persistente che ha indotto i suoi cari ad accompagnarlo al pronto soccorso di un ospedale capitolino. Le visite e la decisione del ragazzo di firmare per tornare a casa.

Il decesso dopo l’ulteriore soccorso

Purtroppo i dolori sono presto tornati e stavolta la famiglia del 19enne ha deciso di chiedere l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane al Policlinico Gemelli di Roma in condizione critiche. E la situazione è precipitata, nel giro di un’ora il ragazzo è morto.

La denuncia e le indagini per omicidio colposo

Sconvolti da quanto successo i genitori del ragazzo hanno deciso di sporgere denuncia e il Sostituto procuratore di turno ha aperto un fascicolo di indagine omicidio colposo, un passaggio necessario per avviare le attività investigative utili a ricostruire quanto accaduto. Le indagini dovranno accertare se c’è stata eventuale responsabilità medica nella morte del 19enne, la cui salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’esame autoptico potrebbe fornire già le prime risposte in merito a quanto avvenuto.