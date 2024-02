Muore sbranato da rottweiler: tragedia alle porte di Roma

Manziana, tragedia alle porte di Roma. Rinvenuto il corpo di un uomo sbranato dai rottweiler: al via le ricerche dei cani scappati.

La mattinata comincia nel peggiore dei modi a Manziana, nel bosco cittadino è stato rinvenuto il corpo di un uomo di mezza età, si sta ancora cercando di determinare l’identità. Presenta ferite sul volto e agli arti superiori. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul luogo del ritrovamento. L’uomo è deceduto prima dell’arrivo del 118.

Causa di tutto potrebbero essere stati 3 cani scappati dal bosco cittadino. Le autorità sono alla ricerca degli animali per cercare di riportarli in loco e sedarli: sul posto sono accorsi anche i Carabinieri di Manziana, la Guardia Parco del bosco, i Forestali e gli accalappiacani. Hanno anche sedativi con sé da somministrare, eventualmente, al primo ritrovamento.

Manziana, rottweiler sbranano un uomo di mezza età: al via le ricerche

Non si fermano le aggressioni in Italia e nella Capitale: è successo anche in Abruzzo dove però la follia di alcuni ha fatto perdere la vita a diversi orsi, mentre a Roma la situazione è diversa. Si cerca di agire nel rispetto della fauna circostante. Il problema è cercare di riportare i felini nella struttura. Le ricerche sono a tappeto, anche perchè sembra che gli animali stiano cercando cibo e rifugio.

Ecco perchè sbranano quando vedono o intuiscono un potenziale pericolo per loro. La situazione resta in fase di monitoraggio, ma non è la prima volta che nella città eterna si affrontano casi di questo genere. Il tempo e lo sviluppo di tecniche di messa in sicurezza riescono a evitare la reiterazione di atti persecutori e aggressioni da parte di animali che non riescono a ritrovare punti fermi o sono schiavi di situazioni di salute non ottimali. Questo sarà determinato anche nella vicenda di Manziana: le prossime ore saranno determinanti.