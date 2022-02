Musei gratis a Roma domenica 6 febbraio 2022: come prenotare, orari e info utili

Roma è un museo a cielo aperto e domani, domenica 6 febbraio, ci sarà un’occasione da non perdere per chi può e ha voglia di trascorrere una giornata diversa, all’insegna dell’arte e della cultura. Sì, perché è possibile per tutti i visitatori – residenti e non a Roma – accedere gratuitamente ai musei civici, all’area archeologica del Circo Massimo e dei Fori Imperiali e, inoltre, anche al Mausoleo di Augusto (prenotazione obbligatoria www.mausoleodiaugusto.it). La prenotazione, si legge sul sito ufficiale dei Musei Capitolini, per tutti gli altri musei (che saranno gratuiti) è obbligatoria solo per i gruppi di visitatori e bisognerà contattare, entro sabato 5 febbraio, lo 060608.

Musei gratis a Roma domenica 6 febbraio 2022: ecco quali

In occasione della prima domenica gratuita di febbraio, si possono visitare i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio.

Le aree archeologiche, si legge sul sito ufficiale, seguono il seguente orario:

– area archeologica del Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso ore 15.00;

– l’area archeologica dei Fori Imperiali, ingresso dalla Colonna Traiana 08.30 – 16.30 ultimo ingresso un’ora prima;

– Mausoleo di Augusto, dalle ore 9.00 alle 16.00, ultimo ingresso ore 15.00, prenotazione obbligatoria www.mausoleodiaugusto.it.