Musei gratis a Roma per la Festa della Donna: ecco quali e gli orari per l’8 marzo. Per la Giornata Internazionale dei diritti della donna saranno decine le iniziative e le aperture previste in tutta Italia. L’elenco è aggiornato costantemente sul sito del Mic.

I musei gratuiti a Roma per la Festa della Donna

Mercoledì 8 marzo sarà gratuito l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. L’iniziativa nasce dalla proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “La cultura celebra l’8 marzo con l’accesso libero per le donne, invitandole quanto più possibile a visitare in questa giornata a loro dedicata le meraviglie del patrimonio culturale nazionale”.

Gli appuntamenti spaziano dalla riflessione sul ruolo della donna nell’antichità classica, proposto dal Museo Archeologico di Reggio Calabria; passando per i percorsi tematici di Paestum e Velia; o, ancora, La bellezza dell’intelligenza, allestita al museo Boncompagni Ludovisi di Roma fino alle attività proposte dal Palazzo Ducale di Mantova e quello Reale di Genova. L’elenco delle iniziative, che sono davvero numerose, è in costante aggiornamento e consultabile direttamente sul sito ufficiale del Ministero: https://cultura.gov.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2023

Numerosi gli istituti che organizzeranno, il giorno dell’8 marzo, visite guidate o altre iniziative a tema, sia in presenza che in digitale, mirate a sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata. Anche a Roma e nel Lazio sono diversi i luoghi culturalii che aderiscono all’iniziativa. Dal Museo Nazionale Romano al Parco Archeologico di Ostia Antica, dal Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo al Museo delle Civiltà con l’iniziativa “Donne d’Oriente”. Previsti ingressi gratuiti anche a Villa Adriana e Villa d’Este. “Parole al femminile” è, invece, l’iniziativa presso la Biblioteca di Casa Andersen, mentre al Museo Boncompagni Ludovisi viene presentato un nuovo abito della stilista Maria Monaci Gallanga.